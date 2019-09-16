Son Dakika Haberleri: Salih Uçan hasret giderdi
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Salih Uçan hasret giderdi

55 dakika önce

Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Salih Uçan hasret giderdi, System.String[]

Takımlar maç öncesi sahaya çıktığında eski Fenerbahçeli yıldız arkadaşlarıyla bir araya geldi. Başta Volkan Demirel olmak üzere Fenerbahçe'deki tanıdıklarıyla hasret gideren Salih, teknik direktör Ersun Yanal'la da görüştü.


Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan yıldız orta saha, 2012-18 yılları arasında Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuydu.

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:45 
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