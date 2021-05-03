Salih Uçan, sabah beklenmeden ameliyata giriyor
03.05.2021 23:07
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan, bugün ameliyat edilecek.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa
'nın Aytemiz Alanyaspor
'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlanarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan
, bugün ameliyat edilecek.
Kasımpaşa maçının henüz 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarını beklenmeden gün içinde ameliyat edilecek.Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala, şansız bir sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın kalan maçlarda forma giymesi beklenmiyor.
- İstanbul
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