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Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek - Son Dakika

Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek

04.02.2022 14:12
Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek

Son zamanlarda gastronomi sektöründe sıkça isminden söz ettiren bir Türk markası olan Başkent Grup Restaurant İşletmeleri, Ukrayna Hükümeti tarafından teşekkür plaketi aldı.

Son zamanlarda gastronomi sektöründe sıkça isminden söz ettiren bir Türk markası olan Başkent Grup Restaurant İşletmeleri, Ukrayna Hükümeti tarafından teşekkür plaketi aldı.

Gastronomi Turizmi Derneği'nin organize ettiği Ukrayna ve Türkiye Dostluk Yemeklerinin tanıtımının yapıldığı etkinliğe ev sahipliği yapan Başkent Grup bünyesinde bulunan Dönerci Serkan Usta, Ukrayna Hükümeti tarafından  danışmanlar kurulu başkanı EskiTurizm Bakanı Bülent Akarcalı ve GTD yönetim kurulu başkanı Gürkan Boztepe, Genel sekreter Ahmet Sait Tütünci tarafından Başkent Grup Restaurant İşletmeleri Yönetim Kurulu kurucu ortak Salih Ünlü ve Sertan Tabur'a, Etiler'de açtıkları mekanları Dönerci Serkan Usta'ya Türk lezzeti döneri yurtdışına başarılı bir şekilde tanıttıkları ve bu etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için teşekkür belgesi takdim edildi.

Başkent Grup Restaurant İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, Türk mutfağının lezzetlerini başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede açacakları markalarıyla tanıtımını yapacaklarını belirtti.

SALİH ÜNLÜ KİMDİR?

1985 yılında Ankara'da dünya'ya gelen Bolu Mengen'li işadamı Salih Ünlü, Yazılım, Fizik ve İşletme bölümlerinden mezun olup üniversite hayatına halen dede mesleği olan Aşçılık bölümünde devam etmektedir. Ünlü, 2004 yılında ailesinin desteği ile ilk şirketini kurmuş ve perakende mağazacılık sektöründe elektronik ürün ticareti ile iş hayatına başlamıştır.2010 yılında ÇİN'in silikon vadisi olarak bilinen GuangDong eyaletinin ShenZhen şehrine taşınmış ve on sene burada yaşayarak uluslararası tecrübeler edinmiştir.

2014 yılında Başkent ismi ile kurduğu ilk firma olan "Başkent Teknoloji Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş." yanı sıra diğer grup şirketleri olan "Başkent Transport AŞ.", "Başkent Telekom AŞ.", "Başkent Grup Restaurant işletmeleri AŞ.", "Başkent Kıymetli Metal Madenciliği Ltd. Şti.", "Başkent Uluslararası İnşaat AŞ." ve "Başkent Butik Tekstil İmalat A.Ş." isimli şirketlerin hepsinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2021 yılında tüm şirketlerini holding çatısı altında toplamıştır. Halen Başkent Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Hayatı boyunca tüm dünya ülkelerini gezmeyi hedefleyen Salih Ünlü 35 yaşına kadar kendi imkanlarıyla 35 ülke gezmiştir ve ticari hamlelerdeki başarısının altındaki en büyük etkenin bu seyahatler olduğuna inanmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Salih Ünlü, Fenerbahçe Spor Klubü Kongre Üyesi'dir.


Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek
Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek
Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek
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Salih Ünlü, Gastronomi, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Salih Ünlü'den Gastronomi turizmine destek - Son Dakika


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