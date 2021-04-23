Salih Usta'nın "23 Nisan" sokağında balkondan kutlama - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın imece usulü komşularıyla birlikte bayrak ve posterlerle süslediği 105. Sokak'ın sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarında kutladı.

Yazgan'ın girişimiyle 8 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bayrak ve posterlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'ta, aileler çocuklarıyla birlikte ellerinde bayraklar müzik eşliğinde şarkılar, marşlar söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kısıtlama nedeniyle sokak sakinleri evlerinden çıkmadı. Ancak komşu sokak sakinleri kutlamayı maskelerini takarak çocuklarıyla sokağın başında izledi.

Yazgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında kutlama yaptıklarını belirterek, çocuklara güzel vakit geçirtebilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sokağın süslendikten sonra insanlara mutluluk verdiğini vurgulayan Yazgan, "Çok mutluyuz. Memleketimizi, bayrağımızı, Atatürk'ü çok seviyoruz. Vatan bizim vatanımız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. En büyük bayram olan bu bayramı kutluyorum." dedi.

Öte yandan, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kortej oluşturarak polis maskotuyla sokaklarda marşlar çaldı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de kutlamalar kapsamında iki çocukla trafik denetimi yaptı. Ekipler çocuklara bayrak ve hediye verdi.