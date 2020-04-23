Salih Usta'nın

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 105. Sokak'ın sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı balkonlarında müzik eşliğinde kutladı.

Yazgan'ın girişimiyle 7 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için bayrak ve posterlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'ta, aileler çocuklarıyla birlikte ellerinde bayraklar müzik eşliğinde şarkılar marşlar söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 66 yaşındaki Yazgan'ın, onlara katılamamasından dolayı kutlamalar buruk geçti.

Terzi Salih Yazgan, cep telefonundan sokakta görev yapan gazetecileri arayarak kutlamaları canlı izledi.

Salgının bir an önce bitmesini dileyen Yazgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağın ilçeye heyecan ve mutluluk getirdiğini, salgına rağmen sokağı süsleyip buruk da olsa kutlamaların balkonlarda yapılmasının da kendisini mutlu ettiğini ifade etti.