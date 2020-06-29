Saliha Nine, devlet desteğiyle 400 ağaçlı kiraz bahçesi kurdu - Son Dakika

MUŞ'a bağlı Akpınar köyünde oturan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Saliha Yuvanç (72), Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı hibe destekle 400 ağaçlık kiraz bahçesi kurdu. Bu yıl ilk hasat sevincini yaşayan Yuvanç, aile ekonomisine katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde eşi Ziya (70) ile oturan Saliha Yuvanç, 3 yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açtığı meyvecilik kurslarına katıldı. Köylerindeki 15 kadınla birlikte meyveciliği öğrenen Saliha Yuvanç, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kiraz bahçesi kurmak için hibe destek aldı. Kurumun verdiği 400 kiraz ağacını bahçesine diken Saliha Yuvanç, bakımlarını eşi, çocukları ve torunlarıyla yaptı. Ağaçlarına gözü gibi bakan Saliha Yuvanç, ilk hasat sevincini yaşadı. Eşi, çocukları, torunları ve gelinleriyle dallarında olgunlaşan kirazları toplayan Yuvanç, aile ekonomisine katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu yıl ilk hasat dönemi olduğu için ağaçlardan yaklaşık 15 kilo kiraz aldığını, toplam bahçedeki üretimin 6 tona ulaşmasını beklediklerini söyledi. Devletin verdiği hibe destek ile bahçesini kurduğunu ifade eden Saliha Yuvanç, gelecek yıllarda ağaç başına verimin 50 kiloyu geçeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Saliha Yuvanç'ın bu yıl ilk ürününü alması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Valiliğin destekleriyle il genelinde meyveciliğin geliştiğini vurgulayan Aydın, başta Muş üzümü olmak üzere, elma, armut, ceviz ve kiraz bahçeleri oluşturdukları bilgisini verdi. Aydın, il genelinde 2019 yılında da 6 bin 350 adet kiraz fidan dağıtımı yapıldığını ve 900 dekar alanda 88 ton üretim alındığını kaydetti.