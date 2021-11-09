Saliha öğretmen ve öğrencilerinden 'Atam' marşı - Son Dakika

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Saliha öğretmen ve öğrencilerinden 'Atam' marşı

AMASYA - Amasya'da bir lisede görev yapan anasınıfı öğretmeni Saliha Dönmez, Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla söz ve müziği kendisine ait marş besteledi. 'Atam' marşının sergilenen koreografisinde minik öğrenciler, liseli gençler ve öğretmenler de yer aldı.

İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama anasınıfında görev yapan evli ve 2 çocuk annesi Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü öncesi marş besteledi. Okuldaki 150 öğrenci ve 10 öğretmenin de yer aldığı marşın klibi duygu yüklü görüntülerden oluştu.

10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman Başöğretmen Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirten Dönmez, "Her 10 Kasım geldiğinde içimizde hüzünlü bir kalp çarpıntısı oluyor. Bende yürekten hissettiğim bu duygularla marşı kaleme alıp besteledim" diye konuştu.