Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.

Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hacı Ömer Özden 'in annesi Saliha Özden son yolculuğuna uğurlandı.


Bugün Narmanlı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Erzurum Palandöken Mezarlığında toprağa verildi.


Saliha Özden'in cenaze namazına Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesinden akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Namaz sonrası imam tarafından helallik alındı. Fatihalar okundu.


Daha sonra Saliha Özden'in cenazesi Erzurum Asri Mezarlığında toprağa verildi. - ERZURUM

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Ömer Özden, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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