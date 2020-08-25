SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ - Son Dakika

SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ YİNE TAHRİP EDİLDİ
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKÖZ/İSTANBUL, DHA Lale Devri'nin temsil yapılarından biri olan Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi, tahribata uğradı.
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKÖZ/İSTANBUL, DHA Lale Devri'nin temsil yapılarından biri olan Karaköy'deki Saliha Sultan Çeşmesi, tahribata uğradı. Saliha Sultan Sebili'nin bronz şebekeleri çalındı.
'Galata Çeşmesi' ve 'Azapkapı Çeşmesi' olarak bilinen 1'nci Mahmud'un annesi ve 2'nci Mustafa'nın eşi Saliha Sultan adına 1732-1733 yılları arasında yaptırılan Saliha Sultan Çeşmesi'nin el işçiliği bronz şebekeleri çalındı. Polis tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, "Dün gece sıralarında ya da sabaha karşı olduğunu tahmin ediyoruz. Bronz şebekelerinde bir hırsızlık gerçekleşti. Bu şebekelerden bir tanesi çalındı. Ahşap pervazlarına da zarar verilmiş. Ekiplerimiz geldi. Alanın güvenliğini sağladı. Polislere haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek parmak izi alındı. En kısa sürede eski haline getirmeye çalışacağız. Çok kıymetli yapılar bunlar. Bazen yurtdışına satmak için bile çalıyorlar. Çini parçalar, bronz parçaları çalıyorlar. Bu çeşme de bu açıdan önemli bir eser. Karaköy'ün simgelerinden. Emniyetle fotoğraflar paylaşıldı. Orijinal parçasını bulmak için uğraşacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda da yine aynı çeşme tahrip edilmiş, bazı parçaları çalınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:51
Kaynak: DHA
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