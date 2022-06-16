Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'nda - Son Dakika
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Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'nda

16.06.2022 16:39
Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'nda

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de 'Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz' adı altında yapılan eylemde, polis memuruna yumruk attı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Bakanlık incelemesinin ardından fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Buradaki işlemin ardından fezleke, Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollanacak.


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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na 'Empati Ödülü' verildi Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'na 'Empati Ödülü' verildi DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi DBP'li Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi
Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Salihe Aydeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'nda - Son Dakika

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