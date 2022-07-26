Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlık Dosyasının Görüşmelerinde Basın Salondan Çıkarıldı.

ŞEYMA PAŞAYİĞİT

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık fezlekesinin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'ndaki görüşmeleri, basın mensuplarının salondan çıkarılması nedeniyle tartışmayla başladı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın tepkisi üzerine HDP ve MHP'li komisyon üyeleri arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Milletvekilleri salondan ayrı bir odaya geçerek görüşme yaptı. Beştaş, "Yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. Faşizmin bir görüntüsüdür" dedi.

DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyalarının görüşmeleri TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda başladı.

SALİHE AYDENİZ KATILMADI

Daha önce Hazırlık Komisyonu'na gelerek sözlü savunmasını yapan Salihe Aydeniz, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na katılmadı.

HDP, SALİHE AYDENİZ'İN SAVUNMASINI ÜSTLENDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç, Züleyha Gülüm, Erdal Aydemir, Hüseyin Kaçmaz, Mehmet Rüştü Tiryaki Salihe Aydeniz'in savunmasını üstlendi.

BASIN MENSUPLARI ÇIKARILDI

Ancak toplantı başında TBMM Karma Komisyon Başkanı Abdullah Güler, basın mensuplarının salondan çıkmasını istedi.

HDP VE MHP ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, toplantı başlamadan basın mensuplarının dışarı alınmasına "AKP ve MHP bloku, dokunulmazlıklar üzerinde darbeyi devam ettiriyor. Siyasi darbenin uzantısı bir toplantıdayız şu an. Siz HDP'ye, DBP'ye darbe yapıyorsunuz. Yaptığınızın hukukta, yasama işleminde, İçtüzük'te hiçbir yeri yoktur. Mutfakta hazırladığınız yemeği burada yedirmeye çalışıyorsunuz, böyle bir usul yok. Yaptıkları pisliği örtmeye çalışıyorsunuz" tepkisini gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Kendi yaptıkları pislik ne demek" diye sordu.

HDP ve MHP'li komisyon üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı.

KOMİSYON BAŞKANI VE TEMSİLCİLER AYRI TOPLANTI YAPTI

Komisyon Başkanı Güler, Karma Komisyonu'nun grup temsilcileri ile ayrı bir toplantı yaptı. Salondan çıkan milletvekilleri, ayrı bir odada 10 dakikalık ayrı bir toplantı yaptı.

BEŞTAŞ: İDDİALARIN BU KADAR SERVİS EDİLDİĞİ ORTAMDA SAVUNMANIN GİZLENMESİ BÜYÜK KORKU

Toplantı bitiminde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Meral Danış Beştaş, şunları söyledi:

"Toplantı başlayamadı. Çünkü Komisyon Başkanı ve Divanı, keyfi bir şekilde hiçbirimize sormadan basın dışarı davet edildi. Bu usule, hukuka ve yerleşik teamüllere aykırı bir durumdur. İki aydır Salihe Aydeniz vekilimiz hakkında bütün basın yayın organlarında ve özellikle yandaş medyada dosyanın gizli olmasına rağmen çok geniş bir şekilde servis yapılıyor. Dosyanın bütün ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılıyor. Ama bugün burada Komisyon Başkanı dosyanın 'gizli' olduğu gerekçesiyle 'biz bunu kapatıyoruz.' Bu TBMM'de bile hukukun bittiğinin resmidir. Yalan, asılsız, keyfi, tek taraflı iddialar basına servis edilecek. Ama burada savunmanın sözü kamuoyundan gizlenecek. İşte AKP MHP iktidarının bize dayattığı hukuksuzluğun totaliter rejimin son resimlerinden bir tanesini daha görüyoruz. Komisyon bize tebliğ etmeden 26 Temmuz'da toplantının yapılacağını duyurdu. Bu da bu kararın yerlerde başka masalarda bu kararın verildiğini ilan etmiş oldu. Bu nedenle basının dışarı çıkarılması kesinlikle keyfiyettir. Faşizmin bir görüntüsüdür. İddiaların bu kadar servis edildiği bir ortamda savunmanın kamuoyundan gizlenmesinin büyük korkuları olduğunu biliyoruz."

NE OLACAK?

Karma Komisyon, önümüzdeki süreçti; Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse, dosya doğrudan Genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul'da, açık oylama yapılacak. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli olacak.