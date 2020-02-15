Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti - Son Dakika Spor

Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 5 Eylül Masterlerde yeni başkan Aziz Çelik oldu.

Salihli 5 Eylül Masterler yeni başkanını seçti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 5 Eylül Masterlerde yeni başkan Aziz Çelik oldu.


Manisa ve Salihli futboluna uzun yıllar gönül vermiş ve yaşları ilerlemiş olmalarına rağmen futboldan bağlarını koparmayan Salihli 5 Eylül Masterler Derneği gerçekleştirdiği olağanüstü kongre ile yeni başkanı seçti. Salihli Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ve geçmiş dönem başkanı Zeki Erguvan'ın aday olmadığı kongrede tek liste ile gidilen seçimlerde yeni başkan Aziz Çelik seçildi.


Bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten Çelik, geçmiş dönem başkanı Zeki Erguvan ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Çelik "Yeni yönetimimiz ile sportif anlamda Salihlimizi en iyi şekilde temsil ederek, spora gönül vermiş herkese kapımız açık olacaktır" dedi.


Aziz Çelik Başkanlığı'ndaki Salihli 5 Eylül Masterler yönetimi Altan Körezli, Muhsin Akbaş, Atilla Çelik, Gökhan Gökmener, Hüseyin Tetik, Mehmet Altıntaş, Mehmet Kelleci, Halil Göde, Mehmet Akar, Rıza Erden, Hakan Sarı, Cengiz Yılmaz, Mehmet Arslan, Orhan Karabal, Sabrettin Öz, Kemal Aluş ve İhsan Sağdıç'tan oluştu. - MANİSA

Aziz Çelik, Salihli, Manisa, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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