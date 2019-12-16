Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor - Son Dakika

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

6 saat önce

Salihli Belediyesi tarafından yeni pazaryerinde her pazar hizmete sunulan açık oto pazarı, ziyaretçi akınına uğrarken, adeta dolup taşıyor.

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor, System.String[]

Salihli Belediyesi tarafından yeni pazaryerinde her pazar hizmete sunulan açık oto pazarı, ziyaretçi akınına uğrarken, adeta dolup taşıyor. Üretici Pazarı ve 2. El Eşya Pazarından sonra hizmet vermeye başlayan Salihli'nin ilk Açık Oto Pazarı, açıldığı ilk haftadan itibaren yoğun talep görmeye devam ediyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçeye kazandırılan modern pazaryeri, 17 bin metre kapalı alanıyla ikinci el araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlara yaz ve kış koşullarında hizmet veriyor.


17 Kasım'da ilk defa açılan açık oto pazarına her geçen hafta ilginin giderek arttığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, çevre il ve ilçelerden araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşların ilçeye geldiğini söyledi. Açık oto pazarının Salihli için önemli bir ticaret alanı olduğunu ifade eden Başkan Kayda, pazar sayesinde vatandaşların artık oto pazarlarından araç almak için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmayacaklarını kaydetti. Her pazar günü açılan açık oto pazarının pazaryeri çevresindeki esnaflara da ekonomik katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Kayda, "İkinci el oto alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlarımız, modern ve üstü kapalı bir düzen içerisinde, expertiz hizmeti, çay ocakları, büfeleri, sosyal donatı alanları ve tuvaletleri bulunan pazaryerinde araç alım-satım yapabilecekler. Araçlarını satmak isteyen tüm vatandaşlarımızı açık oto pazarına davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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