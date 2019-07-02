Son Dakika Haberleri: Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor
Son Dakika Güncel Haber

Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerine ve iş yerlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvuru işlemleri yarın başlayacak.

Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerine ve iş yerlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvuru işlemleri yarın başlayacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerine doğalgaz almak isteyen vatandaşlar için ön abone başvurularının yarından itibaren başlayacağı öğrenildi. Başvuruların Salihli Belediyesi hizmet binasında yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Salihlili hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bu yıl içerisinde Salihli'mize doğalgaz dağıtımı yapılarak vatandaşlarımız evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacak. Doğalgaz Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.

Doğalgaz ön abone kayıtları hakkında açıklamalar yapan AKSA Manisa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya konuyla ilgili bilgi verdi. Doğalgaz ön abone kayıtlarının 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını açıklayan AKSA Manisa Doğalgaz Salihli Sorumlusu Zeki Sezgin, "AKSA Manisa Doğalgaz olarak Salihli'de doğalgaz ön abone kayıtlarına, Çarşamba gününden itibaren hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında başlıyoruz. Salihli Belediyesi hizmet binasında başvuruları alacağız. Doğalgaz ön abone kayıtları yaptırmak isteyen vatandaşlarımız tapu ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilir. Başvuruyu tapu sahibinin istenilen belgelerle yapması gerekmektedir. Başvurular, 3-12 Temmuz arasında yapılacaktır" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
vatandaş, doğalgaz, salihli, manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:19:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli adım adım doğalgaza kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]