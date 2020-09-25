Salihli AK Parti İlçe Başkanı Dinç mazbatasını aldı - Son Dakika

Bir süre önce yapılan AK Parti Salihli İlçe Kongresi sonrasında yeniden İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Yeniden AK Parti Salihli İlçe Başkanı seçilen Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Salihli İlçe Seçim Müdürlüğü'ne gelerek mazbatasını aldı. Mazbatalar, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Kemal Bakmaz tarafından verildi.

Mazbata alımı sonrasında konuşan Dinç, "Salihli'ye ve Salihlililere hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kongremizde bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçilen bütün arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz ve milletimiz için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi. - MANİSA