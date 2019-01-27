Son Dakika Haberleri: Salihli Altınova'yı 2-1'le Geçti

Salihli Altınova'yı 2-1'le Geçti

25 dakika önce

Salihli Belediyespor evinde konuk ettiği Altınova Belediyespor'u Salih ve Sercan'ın golleri ile 2-1 mağlup etti.

Salihli Altınova'yı 2-1'le Geçti, System.String[]
Salihli Belediyespor evinde konuk ettiği Altınova Belediyespor'u Salih ve Sercan'ın golleri ile 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyet ile Ramiz Turan'da siftah yapıp, taraftarında gönlünü aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 15. haftasında Altınova Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Metehan Ayyürek, Mustafa Güçer ve Durmuş Ali Kepçeli hakem üçlüsü yönettiği karşılaşmada Yeşil-beyazlı ekip, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2.yarıda oynadığı iyi futbolla 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Salih ve Sercan atarken, konuk ekibin tek golünü ise Ali Berk attı.

Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyet ile hem rövanşı, hem de yenilenen Ramiz Turan Stadı'nda siftah yaparak, hem de taraftarın gönlünü aldı.

Ligde üst üste 3 galibiyetini elde eden Salihli Belediyespor puanını 18'e yükseltirken, Altınova Belediyespor ise 6 puanda kaldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Altınova, Spor
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