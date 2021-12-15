Salihli Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu - Son Dakika
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Salihli Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu

15.12.2021 04:10
Salihli Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu

5 bin 790 metrekarelik alan üzerinde kurulan tesisin 3 bin 750 metrekaresi kapalı bölgeden oluşuyor.

5 bin 790 metrekarelik alan üzerinde kurulan tesisin 3 bin 750 metrekaresi kapalı bölgeden oluşuyor. Spor salonumuzda; uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, WC ve duş bölümlerimiz bulunmaktadır.

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Kaynak: Habermetre

basketbol, voleybol, Hentbol, Yüzme, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Salihli Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu - Son Dakika

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