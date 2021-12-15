5 bin 790 metrekarelik alan üzerinde kurulan tesisin 3 bin 750 metrekaresi kapalı bölgeden oluşuyor. Spor salonumuzda; uluslararası saha ölçülerine (IHF, FIVB, FIBA) uygun hentbol, voleybol ve basketbol sahası, 1 adet 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet çocuk havuzu, 4 adet giyinme-soyunma odası, uluslararası düzeyde hakem odası, ses-kayıt odası, antrenör odası, 1 adet kafeterya, 1 adet kondisyon salonu, idari ofisler, çocuk oyun odası, mescit, WC ve duş bölümlerimiz bulunmaktadır.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › Salihli Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu - Son Dakika

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