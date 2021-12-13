Salihli Bahçecik'te içme suyu deposu yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarının bakım onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli'nin Bahçecik Mahallesinde de içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilen depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Depomuz baştan aşağıya yenilendi"

Mahalle Muhtarı Ramazan Gürgen, "Çalışmadan çok memnunuz. Depomuz baştan aşağıya yenilendi. Cengiz Başkana teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.