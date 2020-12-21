Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor - Son Dakika

Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor

21.12.2020 12:55
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor, System.String[]

Salihli Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kış aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Salihli Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kış aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sürdürdüğü yol ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra kırsalda bulunan mahallelerde de tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı yayla ve ova yollarını yeniden hizmete açarak kilit parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.

Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, başlattığı çalışmalarla kırsal mahallelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Yağışlar nedeniyle tarım arazilerine ulaşımın sağlandığı yollarda düzenleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, mahalle yollarına kilit parke taşı döşedi. Kırsal mahallelere tüm belediye hizmetlerini götüren ekipler, parklarda da çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları yaptı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "İlçemizde merkez ya da kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz periyodik olarak kırsalda bulunan mahallelerimizde yol açma, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyorlar" dedi. - MANİSA

Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Salihli Belediyesi, Salihli, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli Belediye ekipleri, dağ bayır çalışıyor - Son Dakika


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