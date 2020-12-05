Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor - Son Dakika

Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor

05.12.2020 15:44
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor, System.String[]

Salihli Belediyesi, cuma akşamı saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tüm birimleriyle sahada çalışıyor.

Salihli Belediyesi, cuma akşamı saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında tüm birimleriyle sahada çalışıyor.

Son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle tedbirleri üst düzeye çıkaran Salihli Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle ilaçlama ve dezenfektan çalışmalarına devam ederken Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda taş döşeme ve asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Vefa Destek Grubu ekipleri de, kısıtlamanın ilk gününde 65 yaş ve üzeri ile yardıma muhtaç vatandaşların taleplerini karşılayarak onların yardımına koştu.

Salihli Belediyesi'nin tüm birimleriyle korona virüs salgınından halk sağlığını korumak amacıyla sahada görev yaptığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlaçlama ve dezenfektan çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Vefa Destek ekiplerimiz, kısıtlama nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Artan vakalar nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi. - MANİSA

Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor
Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Salihli Belediyesi, Doğalgaz, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sahada çalışıyor - Son Dakika


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