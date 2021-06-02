Salihli belediye meclisi haziran toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Salihli Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda meclis 5 gündem maddesini görüşüp karara bağladı.



Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantı da konuşan Başkan Kayda, "Covid-19 ile ilgili ülkemizde yeni bir süreç başladı. Kapanan ve faaliyetleri kısıtlanan esnaflarımızı, kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeniden işyerlerini açtı. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. Aşılama işlemi böyle devam ederse bu salgından inşallah bir an önce kurtuluruz. Kademeli normalleşmeyle ilgili esnaf odaları başkanlarımızı bilgilendirdik. Belediyemiz, bu süreçte vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 08.30-17.30 saatleri arasında nöbet uygulaması ile hizmet verecek" dedi.



Şişeleme üreten kadınlara tahsis edildi



Toplantıda Salihli Merkez İmar Planı içerisinde belirlenen Yençok Serbest alanların ayrıca köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerler için Yençok Serbest veya Yençok Teknolojisinin gerektirdiği yükseklik olarak imar planı bulunan alanların yüksekliklerinin belirlenmesi talebiyle ilgili yükseklik sabit olarak kalmak şartıyla İmar Komisyonundan gelen rapor oybirliği ile kabul edildi. Belediyeye ait Şişeleme Fabrikasının Salihli Belediyesi'nin de ortak olduğu S. S. Salihli Kadın Kooperatifine yaş meyve ve sebze kurutmak amacıyla tahsis edilmesi talebi de, Plan-Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarından gelen rapor doğrultusunda 5 yıllığına kira bedeli alınması şartıyla oybirliği ile kabul edildi.



"Karaağaç HES'te belediyenin hiçbir yetkisi ve onayı yoktur"



Toplantıda son olarak Karaağaç Mahallesinde yapımı devam eden Karaağaç HES ve Regülatörü Enerji Nakil Hattı Projesi için Gökova Enerji Üretimi Ltd. Şti.'ne yaklaşık 3 kilometrelik yeraltı kullanım hakkı verilmesiyle ilgili komisyonlardan gelen rapor görüşüldü. Konu hakkında açıklama yapan Başkan Kayda, "Karaağaç Mahallemizde yapımı devam eden HES projesine, Belediyemiz onay vermemiştir ve bu konuda yetkisi de yoktur. Firma, HES için ilgili Bakanlık ve EPDK'dan gerekli izinleri ve ruhsatı daha önce almış ve inşaata başlamıştır. İmar Plan Değişikliği talebi için Belediyemize müracaat eden firmaya, bu bölgeye HES yapılmasının uygun olmayacağı yönünde görüşümüzü bildirerek imar izni verilmemiştir. Ancak bu firma, tüm izinleri ilgili Bakanlıktan almış, EPDK'dan ruhsat almış, ÇED Raporu almış, Orman Genel Müdürlüğünden gerekli izinler ve yer tahsisi yapılmış, TCDD ve Karayollarından yer altından geçecek enerji nakil hattı için tüm izinleri almış. 15 kilometrelik enerji nakil hattının 12 kilometrelik bölümünü tamamlayan firma, Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan bölgede 3 kilometrelik yeraltı enerji nakil hattı döşemek için izin talep ediyor" diye konuştu.



"Doğayı yok etmeden enerji üretimini yapabilmeliyiz"



Toplantıda söz alan grup sözcüleri de gündem maddesi ile ilgili görüşlerini bildirdi. MHP Grup sözcüsü İsa Yıldırım ve AK Parti Grup sözcüsü Mehmet Uygun, enerjiye karşı olmadıklarını dile getirirken, İYİ Parti Grup sözcüsü Ulvi Murat Tunca ve CHP Grup sözcüsü A.Yavuz Özdem, tepkilerini dile getirdi. CHP'li Özdem "Elektrik hayatımızın vazgeçilmezlerin biridir ve elektrik üretimine ihtiyaç vardır. Çünkü gelişen bir ülke olarak, gün geçtikçe daha çok elektrik kullanıyoruz. Tabi ki elektrik üretimi olsun, bu HES de olur, JES de olur, biyogaz da olur. Ama doğanın kaldırabileceği, doğanın tolere edebileceği kadar olmalı ki doğa ölmesin. Doğayı yok etmeden enerji üretimini yapabilmeliyiz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından komisyon raporuna MHP ve AK Parti kabul oyu, CHP ve İYİ Parti ret oyu verdi. Rapor, oyçokluğu ile kabul edildi. - MANİSA