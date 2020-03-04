Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı - Son Dakika

Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı

7 saat önce

Mart ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştiren Salihli Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı.

Salihli Belediye meclisi İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Mart ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştiren Salihli Belediye Meclisi, İdlib şehitlerini andı.


Salihli Belediye Meclisi olarak Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan alçakça saldırıyı kınadıklarını ifade eden Başkan Kayda, "27 Şubat'ta İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain saldırıda şehit olan 33 kahraman askerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Acımız büyüktür. Bu alçak ve menfur saldırıyı, Salihli Belediye Meclisi olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Ülkemizin bekası ve terör örgütlerinin bundan sonra vatanımızı ebediyen rahatsız etmemesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimizin Cenab-ı Allah ayaklarına taş değdirmesin, şanlı ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle ve ordusuyla büyük bir devlettir. Kahraman ordumuz, terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadelesiyle bunu tüm dünyaya göstermektedir. Bizler, Salihli halkı ve Salihli Belediye Meclisi olarak devletimizin, ordumuzun ve milletimizin her zaman yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.


Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen mart ayı meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2020 Gelir Tarifesi ile ilgili komisyon raporu ile ilçe merkezinde yer alan zemin katlarda dükkan yapılan alanlarda uygulanacak olan sundurma standartları ve gölgelik alan oluşturulmasıyla ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Durasıllı Mahallesinde Belediyeye ait 385 ada 67 parselin irtifak hakkı tesis edilerek Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğüne tahsis talebi oy birliği ile kabul edildi. İlçedeki pazar yerlerine ait işgaliye ücretlerinin yeniden görüşülmesi talebi ise Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonlarına, Caferbey Mahallesi 3297, 3298 ve 3746 adalar 66, 67 ve 135 parsellerdeki imar plan değişikliği talepleri de İmar Komisyonuna havale edildi. - MANİSA

Zeki Kayda, Salihli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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