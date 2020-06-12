Salihli Belediye meclisi sosyal mesafeye uyarak toplandı - Son Dakika

Salihli Belediye meclisi sosyal mesafeye uyarak toplandı

Salihli Belediye meclisi 2 aylık aranın ardından haziran ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirdi.

Salihli Belediye meclisi sosyal mesafeye uyarak toplandı, System.String[]

Salihli Belediye meclisi 2 aylık aranın ardından haziran ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirdi. 15 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıya katılanların ateşi ölçülürken, meclis üyeleri maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak korona virüs tedbirlerine uydu.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Başkan Kayda, Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay sonra ilk meclis toplantısında yeniden bir araya geldiklerini söyledi. Hükümetin aldığı önlemler kapsamında Türkiye'nin bu zor süreci kısa zamanda atlattığını ifade eden Başkan Kayda, "Devletimizin aldığı tedbirler kapsamında biz de Salihli Belediyesi olarak salgın sürecinde tüm önlemlerimizi alarak halkımızın sağlığını korumak için sorumluluk alanımızdaki tüm yerlerde 7 gün 24 saat ekiplerimizle mücadele ettik. İlçe merkezi ile mahallelerimizde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve iş yerleri kapanan esnaflarımıza destek olmak amacıyla 10 bin gıda paketi dağıttık. Belediyemiz Gıda Bankası, iş adamlarımız ve hayırseverlerin yardımlarıyla ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanlarında olduk. Can dostlarımıza mama desteğinde bulunduk. Kaplıcalarımızda sağlık çalışanlarımızı misafir ettik. Vefa Sosyal Destek ekibimizle vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.


Pazar yerlerinde virüs tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Kayda, "Salgın sürecinde hem ülkemizde hem de Salihli'mizde zor günlerden geçtik ama hükümetimizin ve belediyemizin aldığı tedbirler kapsamında ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Salgın döneminde Salihli'miz için canla başla görev yapan başta idarecilerimiz olmak üzere bizler için özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerimize ve sahada ter döken belediye personelime yürekten teşekkür ediyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Maske takalım, temizliğe ve hijyene dikkat ederek sosyal mesafemizi koruyalım" dedi.


Encümen ve komisyonlara üye seçildi


Salihli Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında nisan 2021'e kadar görev yapacak olan encümen üyeleri ile meclis ihtisas komisyonlarında görev alacak isimler belirlendi. Gizli oylama ile yapılan oylama sonucunda, MHP'den Esra Gündoğdu ve Ahmet Yılmaz ile AK Parti'den Mehmet Uyğun encümen üyeliğine seçildi. Ardından meclis ihtisas komisyonlarının seçimine geçildi. Yapılan açık oylamada, Plan Bütçe Komisyonuna MHP'den İsa Yıldırım ve İrfan Demir, AK Parti'den Pınar Kaplan ile CHP'den Yavuz Özden ve Zeynel Abidin Alpaslan, İmar Komisyonuna MHP'den Yücel Kaşıkçı ve Hüseyin Yılmaz, AK Parti'den Adnan Karataş, CHP'den Koray Kaplan ve Tamer Aluş, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna MHP'den İsa Uysal ve Yunus Candan, AK Parti'den Fethi Söğüt, CHP'den Tayyar Ünsal ve Ozan Taşdelen, Eğitim Kültür Sosyal İşler Gençlik ve Spor Komisyonuna MHP'den Esra Gündoğdu ve Reşide Sağlam, AK Parti'den Fethi Söğüt, CHP'den Ahmet Kavak ve Denizhan Yıldız, Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonuna ise MHP'den Esra Gündoğdu ve Reşide Sağlam, AK Parti'den Fatma Ünlü, CHP'den Hasan Yalabık ve Abdülbaki Kalkan oy birliği ile seçildi.


Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Denetim raporu okunarak meclise sunulduğu toplantı da Salihli Belediyesi'nin 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Yasa gereği Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yerini Meclis 1. Başkanvekili Mehmet Uyğun'a bıraktı. 2019 yılı faaliyet raporu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca pazar yerlerinden alınan işgaliye ücretleri yeniden değerlendirilerek komisyondan gelen rapor oy birliği ile kabul edildi. Kovid-19 salgını nedeniyle satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller ile Katı Atık Su bedellerinin görüşülmesi talepleri ise Plan Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi. - MANİSA

AK Parti, Salihli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli Belediye meclisi sosyal mesafeye uyarak toplandı - Son Dakika

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