Son Dakika Haberleri: Salihli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Salihli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

35 dakika önce

Salihli Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Salihli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Salihli Belediyesi Şubat ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 5 maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, alınan kararların Salihli'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Boş ve dolu memur kadroları değişiklik talebi cetvelleri ile tam zamanlı sözleşmeli personel ücretlerinin görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, 8 adet trafo yeri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi, Bütçe-Hukuk ve Tarifeler ile İmar komisyonuna havale edildi.

Salihli Belediye Meclisi Mart ayı toplantısının ise 5 Mart Salı günü saat 20.00'de yapılacağı bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Salihli Belediyesi, Zeki Kayda, Salihli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi Ocak'ta 123 Bin Turistin Ziyaret Ettiği Kapadokya, Son 10 Yılın Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:16:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]