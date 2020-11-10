Salihli Belediye personelinden Ata'ya saygı duruşu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Salihli Belediyesinde anma programı düzenlendi. Belediye hizmet binası önünde toplanan belediye çalışanları, Atatürk'ün anısına saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşını söyledi.

Anma programında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Atatürk'ün 100 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşi ile güçlü Türkiye'nin temellerini oluşturduğunu, milletine olan sevdasını, hayata geçirdiği yenilikler ve gösterdiği hedefler ile ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Yardımcısı Karaoğlu konuşmasının devamında şunları söyledi; "Millet egemenliğini hakim kılmak adına cumhuriyeti ilan ve hediye eden büyük önder, Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için çok kıymetli emanetler bırakmıştır. En büyük eserim dediği Cumhuriyetin kazanımlarını her daim korumak, kollamak ve ileriye taşımak birinci vazifemizdir. Devlet-i ebed müddet şiarımızın gereği de budur. Değerli mesai arkadaşlarım, Atatürk'ün büyüklüğü her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Dünyada meydana gelen olaylara, sınırlarımızda yaşanan gelişmelere ve ülkemiz içerisindeki hadiselere baktığımızda ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu sebeple onun fikirlerine sarılmak ve işaret ettiği yolda ilerlemek, bizi başarıya ulaştıracak değerli bir ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı müddetçe Atatürk de yaşayacaktır! Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82'inci yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bu vesileyle Atatürk ve tüm kurucu kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekanlarının cennet olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Anma programına, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA