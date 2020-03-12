Salihli Belediyesi 2. Trap Grand Prix düzenliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyesi 2. Trap Grand Prix düzenliyor - Son Dakika Spor

Salihli Belediyesi 2. Trap Grand Prix düzenliyor

6 saat önce

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda 2. Trap Grand Prix Turnuvası gerçekleştirilecek.

Salihli Belediyesi 2. Trap Grand Prix düzenliyor, System.String[]

Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda 2. Trap Grand Prix Turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuvaya milli atıcılar Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kebapçı'nın da aralarında bulunduğu 132 atış sporcusu katılacak. 2. Trap Grand Prix Turnuvasında, ulusal ve bölgesel lig, bayanlar, genç erkekler ve veteran kategorilerinde atıcılar ödül kazanmak için mücadele verecek.


Salihli Belediyesi tarafından Kabazlı Mahallesinde yaklaşık 3 milyon liraya mal olan ve 44 dönüm alan üzerine yapılan Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, 13-14 ve 15 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Trap Grand Prix Turnuvasına ev sahipliği yapacak. 2019 yılında Türkiye'de ilk defa düzenlenen Grand Prix yarışmalarıyla hizmete açılan Uluslararası Trap Skeet Atış Poligonu, milli atıcılar Dilara Kızılsu, Nihan Gürer, İzel Aydın, Alp Kızılsu, Oğuzhan Tüzün ve Erdinç Kebapçı tarafından çok beğenilmişti.


Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük trap skeet atış poligonunu Salihli'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, uluslararası standartlara sahip olan poligonun milli atıcılar ve sporcular ile Salihli'de bin 800 üyesi bulunan Avcılar Derneği üyelerine hizmet verdiğini söyledi. Trap Skeet Atış Poligonunun aynı zamanda uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Kayda, hafta sonu milli atıcıların katılımıyla gerçekleştirilecek olan 2. Trap Grand Prix Turnuvasına tüm bölge halkını davet etti. - MANİSA

Salihli Belediyesi, Türkiye, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:09 Kaynak: İHA
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