Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor - Son Dakika

Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor

22.02.2021 14:14
Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor, System.String[]

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın da katılımıyla; Hasalan, Kapancı, Sart ve Çaltılı mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın da katılımıyla; Hasalan, Kapancı, Sart ve Çaltılı mahallelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi dağıtıldı.

Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlar iş birliğinde, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla gıda paketi dağıtımları devam ediyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın da katılımıyla son olarak; Hasalan, Kapancı, Sart ve Çaltılı mahallelerinde gıda paketi dağıtıldı.

Başkan Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda paketlerini Hasalan Mahalle Muhtarı Ercan Ayyürü, Kapancı Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, Sart Mahalle Muhtarı Metin Karaslan ve Çaltılı Mahalle Muhtarı Niyazi Zeybek'e teslim etti.

Başkan Kayda, belediye ekiplerinin mahalle mahalle gezerek gıda paketlerini vatandaşların evlerine ulaştırdığını söyledi. Salihli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile sohbet ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Bu hafta sonu mesaimizde Hasalan, Kapancı, Sart ve Çaltılı mahallelerimizde muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile buluştuk. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlarımız iş birliğinde zor şartlarda geçim mücadelesi veren ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda paketlerini ulaştırdık" dedi.

Gıda paketi dağıtımına Başkan Kayda'nın yanı sıra ayrıca; Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer, Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Taylan katıldı. - MANİSA

Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor
Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor
Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor
Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor
Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor

Salihli Belediyesi, Zeki Kayda, Salihli, Zeybek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Salihli Belediyesi gıda paketi dağıtımlarına devam ediyor - Son Dakika


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