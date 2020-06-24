Salihli Belediyesi'nden mevsimlik tarım işçilerine yardım eli - Son Dakika

Salihli Belediyesi, özellikle diğer bölgelerden çalışmak için ilçeye gelen ve aşırı yağışlar nedeniyle mağdur olan mevsimlik tarım işçilerine gıda, yatak, battaniye ve giyecek yardımında bulundu.



Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taytan Mahallesi Bezirgan mevkisinde ikamet eden ve aşırı yağışların ardından mağduriyet yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin yardımına koşarak yatak, battaniye, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Urfa'nın Viranşehir ilçesinden çalışmak için Salihli'ye geldiklerini belirten tarım işçileri, yapılan yardımdan dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti.



Salihli'de tarımın ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Ülke genelinde ve zaman zaman bölgemizde de etkili olan yağış tarım işçilerinin bulunduğu alanda olumsuzluklara neden oldu. Personelimiz aracılığıyla sıkıntı yaşayan tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladık. Yatak, battaniye, kıyafet ve gıda desteği verdik. Salihli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Allah, her türlü afetten milletimizi ve ülkemizi korusun" dedi. - MANİSA