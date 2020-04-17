Salihli Belediyesinin ürettiği ilk maskeler sağlık çalışanlarına - Son Dakika

Salihli Belediyesi, ilçe genelinde yeni tip korona virüse karşı tüm birimleriyle mücadelesini sürdürürken, toplum sağlığını korumak için büyük bir özveriyle şehir merkezi ile mahallelerde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlara belediye atölyesinde üretilen maskelerden dağıttı.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı atölyede belediye personeli tarafından üretilen maskelerin halk sağlığını korumak için fedakarca ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan Aile Sağlık Merkezlerinde görevli çalışanlara dağıtıldığını söyledi. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından maske dağıtımının yapıldığını belirten Başkan Kayda, "Salgından korunmanın başında maske takmak geliyor. Belediyemiz atölyesinde kendi personelimiz ile maske üretimine başladık. Korona virüse karşı hepimizin sağlığı için yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Salihli Belediyesi olarak bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" dedi. - MANİSA