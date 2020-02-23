Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

6 saat önce

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, evinde konuk ettiği Uşak ekibi Bölmespor'u 3-1 yendi.

Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, evinde konuk ettiği Uşak ekibi Bölmespor'u 3-1 yendi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 19. haftasında sahasında, grubun son sırasında bulunan Bölmespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu. Elif Köroğlu, Betül Nur Yılmaz ve Tuncay Çalıkoğlu hakem üçlüsü yönettiği maçta Salihli Belediyespor'u galibiyete taşıyan golleri Bartu, Fatih ve Arda atarken, konuk ekip Bölmespor'un tek golünü ise Emre attı. Yeşil-beyazlı ekip, maç sonu galibiyet sevincini ise taraftarları ile birlikte paylaştı.


Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 28'e çıkarırken, Bölmespor ise 7 puanda kaldı. Salihli Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Manisa Sanayispor'un konuğu olacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Uşak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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