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Salihli Belediyespor'a ceza şoku

6 saat önce

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor'a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

Salihli Belediyespor'a ceza şoku, System.String[]

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Salihli Belediyespor'a çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.


AFDK, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup takımlarından teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor'a ligin 9. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda oynanan Aydın Yıldızspor maçında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 2 bin lirada cezası verdi. AFDK ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle Salihli Belediyespor'a ihtar cezası verdi.


AFDK'nın verdiği cezanın ardından Salihli Belediyespor Pazar günü Ramiz Turan Stadı'nda oynayacağı ligin 1.hafta müsabakasında Bigadiç Belediyespor maçını seyircisiz oynayacak.


Öte yandan Salihli Belediyespor, Bergama Belediyespor nedeni ile ceza almış ve Manisa Sanayispor maçını seyircisiz oynamıştı. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:56 Kaynak: İHA
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