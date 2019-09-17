Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'a destek için kapı kapı dolaştılar
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Salihli Belediyespor'a destek için kapı kapı dolaştılar

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği yönetimi ilçede kapı kapı dolaşarak Salihli Belediyespor'a destek amacıyla kombine sattı.

Salihli Belediyespor'a destek için kapı kapı dolaştılar, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği yönetimi ilçede kapı kapı dolaşarak Salihli Belediyespor'a destek amacıyla kombine sattı.


Manisa'nın Salihli ilçesindeki 45.5 Taraftarlar Derneği, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor'a destek için ilçedeki vatandaşları ziyaret etti. Ramiz Turan Stadı'nın kapalı tribünü için Dernek Başkanı Yakup Karahan kapı kapı dolaşarak kombine sattı. Salihli 45.5 Taraftarlar Derneği Başkanı Karahan "BAL 8.Grupta ilçemizi temsil edecek olan Salihli Belediyespor'un hem maddi, hem de manevi desteğe ihtiyacı var. Yeşil-beyaz efsane için bir tuğlada sen koy projemiz ile kombine satarak takımımıza maddi destek olurken, ligin başlaması ile birliktede tribünde yerimizi alıp manevi destek olacağız" dedi.


Karahan, tüm sporseverleri kombine alıp maçlara gelerek destek olmaya davet etti. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:21 Kaynak: İHA
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