Salihli Belediyespor az atıp, az yiyor

BAL 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor geride kalan 7 haftada 8 puan toplarken, grupta en az gol atıp, az gol yiyen ekipler arasında yer alıyor.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor geride kalan 7 haftada Ayvalıkgücü Belediyespor, Bergama Belediyespor, Bölmespor'a yenilirken, Gönen Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u yenip, Sandıklıspor ve Manisa Sanayispor ile berabere kalarak 8 puan topladı.



Geride kalan 7 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan toplayan Yeşil-beyazlı ekip, 7 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise 4 gol gördü. Tecrübeli file bekçisi Gökhan Konur'un görev yaptığı Yeşil-beyazlı ekip grupta lider Bergama Belediyespor'un ardından en az gol yiyen 2. ekip olarak yer alıyor.



Dört haftadır istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, bu hafta oynayacakları Yunusemre Belediyespor maçı ile yeniden çıkış yakalamak istediklerini söyledi. - MANİSA