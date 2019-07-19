Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor, 'BAL'a devam' kararı aldı
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Salihli Belediyespor, 'BAL'a devam' kararı aldı

50 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) çekildiğini açıklayan Salihli Belediyespor, ligden çekilme kararından vazgeçti.

Salihli Belediyespor, 'BAL'a devam' kararı aldı, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nden (BAL) çekildiğini açıklayan Salihli Belediye spor, ligden çekilme kararından vazgeçti.

Salihli Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Salihli Belediyespor Kulübü olarak yapmış olduğumuz basın açıklamasının ardından Salihli'de futbol kültürünün devamı için gerek ilçemizden, gerek şehir dışından gerekse yurt dışından pek çok kişi ve kurum yetkililerimize ulaşmış, desteğe hazır olduklarını bildirmiş, kararı yeniden gözden geçirmemizi istemişlerdir. Yönetim kurulu olarak amacımız hiçbir zaman Salihli'deki spor ve futbol kültürünü ortadan kaldırmak değildir. Amacımız bugüne kadar süre gelen bu kültürü daha yukarılara taşımaktır. Bu dün olduğu gibi bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Ancak daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Salihli Belediyespor'u yalnızca belediyenin takımı gibi görmek, stadyuma sadece seyirci olarak gelmek ya da sonuca bakıp kulübü eleştirmek, sorumluluğu paylaşmamak bizlerin yönetim olarak bu kararı almamıza sebep olmuştur. Salihli Belediyesi amatör spor kulüplerine bütçeden ayırabileceği yasal pay olan binde 12'den kulübümüze destek olmakta, protokol dahilinde tesislerini kullandırmakta, deplasmana gidişlerimizi ve malzeme desteğini sağlamaktadır. Ancak, sporcu, SGK, vergi ödemeleri kulüp tarafından tedarik edilmeye çalışılmaktadır. Hal böyle olunca kulübümüzün maddi desteğe ihtiyacı olduğu aşikardır. Tüm bu sıkıntılar üzerine kulübümüz ilk basın açıklamasını yapmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi açıklamanın ardından futbol takımının lige katılması, destek olunacağı beyanları üzerine kararımız yeniden gözden geçirilmiş, Salihli'deki belediyemiz, kurum, kuruluş, işletme, sivil toplum örgütleri, esnaflarımız ve vatandaşlarımızın topyekun maddi-manevi destek olacağı inancıyla federasyona Salihli Belediyespor'un lige katılacağı resmi olarak bildirilmiştir. Kararımızın Salihli'ye, kulübümüze ve spor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - MANİSA
Salihli Belediyespor, Salihli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:29 Kaynak: İHA
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