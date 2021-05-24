Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor - Son Dakika

Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor

24.05.2021 16:05
Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor, System.String[]

Salihli Belediyespor yönetimi gelecek ay başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılmama kararı aldı.

Salihli Belediye spor yönetimi gelecek ay başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılmama kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig'de Manisa'yı 5 takımın temsil etme umudu hayal oldu. Manisa temsilcileri Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor, Bieksper Hacırahmanlıspor ve Ahmetli Belediyespor, 2020-2021 sezonunda lige katılma kararı alırken, Salihli Belediyespor ise yarışma hakkı saklı kalmak koşuluyla, lige katılmama kararı aldı.

"Kulüp kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını istedik"

Alınan kararla ilgili olarak Salihli Belediyespor Kulübü'nden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2020 Mart ayından bugüne normal hayatımızla ilgili bir takım tedbirler alınmakta, bazı alanlarda kısıtlamalar getirilmektedir. Bu alanlardan biri de, amatör spor müsabakaları olmuştur. Normalde 2020 Eylül ayında başlaması gereken Bölgesel Amatör Lig müsabakaları ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu 30.11.2020 tarihinde resmi internet sayfasından yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonu BAL katılım genel esasları doğrultusunda, lige katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL departmanlığına göndermeleri gerektiği bildirilmiştir. Kulübümüzce, gerekli çalışmalar yapılmış, lige katılım teminatı olarak yatırılması gereken 22.000 TL yatırılarak katılım formu federasyona gönderilmiştir. 2021 Ocak ayında lige hazırlık kapsamında antrenmanlara başlanmıştır. Bu süreç içerisinde tesisimizde konaklayan tüm sporcuların günlük yeme-içme ihtiyaçları karşılanmış, TFF-TASKK vize referans bedeli, tüm sporcuların transfer işlem bedelleri, teknik sorumlu, antrenör, yönetici saha giriş kartları çıkarılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 11.05.2021 tarihli son açıklamasıyla; Ligin oynanıp oynanmayacağı konusundaki belirsizliğin giderilmemiş olması, oynanması halinde lige katılım sayısına göre yeni bir statü ve gruplandırma ile oynanacağının açıklanmış olması, yani az takım katılırsa eleme usulü ile dahi oynanabilme ihtimalinin bulunması, öncesinde TFF 3. Lige çıkma hakkı olan 9 takımdan biri olma hakkımızın katılım sayısına göre 30 takımda 1'e düşürülmüş olması, pandemi şartlarına göre kadro içerisinde yaşanacak bir vaka durumunda Covid-19 ve futbolun olmazsa olmazı sakatlıkların olabileceği, Süper Ligde dahil maçların seyircisiz oynanıyor olması, Bölgesel Amatör Ligde de seyirci olmayacağından dolayı, kulübümüzün kaynaklarının daha verimli kullanılması için, 2021 Eylül ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligde taraftarlarımızın da izleyebileceği yeni sezonda güzel şehrimizi hedefleri olan bir takımla temsil etme kararı almış bulunmaktayız" denildi. - MANİSA

Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor
Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor

Salihli Belediyespor, Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli Belediyespor BAL'a katılmıyor - Son Dakika Spor


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