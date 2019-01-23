Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'da 3 Oyuncu Gitti, 4 Oyuncu Geldi

Salihli Belediyespor'da 3 Oyuncu Gitti, 4 Oyuncu Geldi

57 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor'da 3 oyuncu ile yollar ayrılırken, kadroya 4 takviye yapıldı.

Salihli Belediyespor'da 3 Oyuncu Gitti, 4 Oyuncu Geldi, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor'da 3 oyuncu ile yollar ayrılırken, kadroya 4 takviye yapıldı.

BAL 8. Grupta Manisa'yı Somaspor ve Urganlıspor ile birlikte temsil eden Teknik Direktör Zeki Erguvan yönetimindeki Salihli Belediyespor'da 1'i kaleci olmak üzere 3 oyuncu ile yollar ayrılırken, 1'i kaleci olmak üzere kadroya 4 takviye yapıldı. Yeşil-beyazlı ekipte kaleci Sercan, Anıl ve Feyzullah ile yollar ayrıldı. Öte yandan Yeşil-beyazlı ekipte daha öncede Aydın Kuzu, Şahin Fırat ve Sadık Olanıyı Salisu Balarabe ile yollar ayrılmıştı.

Yeşil-beyazlı ekip, Urganlıspor'dan Salihli alt yapısında yetişen orta saha oyuncusu RamazanBayendur, Tekirdağspor'dan stoper ve sağ bek oynayan Mefayir Tekin, Adaspor'dan stoper Salih Kılavuz ile Tavşanlı Linyitspor'dan kaleci Erman Balaban'ı kadrosuna kattı. İkinci yarının ilk haftasında Urganlıspor ile 1-1 berabere kalan Salihli Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında Altınova Belediyespor'u konuk edecek. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Salihli Belediyespor, Salihli, Spor
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