Salihli Belediyespor'da hedef galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Salihli Belediyespor ligin ilk maçında karşılaşacağı Sandıklıspor karşısında galibiyet hedefiyle hazırlıklarını tamamladı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de(BAL)yeni sezon heyecanı Pazar günü başlıyor. BAL 8. grupta mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında Sandıklıspor ile karşı karşıya gelecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan maçı Taner Çakır, Ömer Kibirlioğlu ve Akın Aydemir yönetecek. Yeşil-beyazlı ekip, rakibi Sandıklıspor'u yenerek, lige galibiyetle başlamak istiyor.



Tüm taraftarı Pazar Günü Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan Sandıklıspor maçına davet eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, Sandıklıspor'u yenerek lige galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederek "Lige iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz" dedi. - MANİSA