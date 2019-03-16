Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'da İlk Transfer

Salihli Belediyespor'da İlk Transfer

47 dakika önce

Basketbol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, Tofaş altyapısında yetişen 1993 doğumlu milli basketbolcu Mertcan Özen'i transfer ederek, ilk transferini gerçekleştirdi.

Salihli Belediyespor'da İlk Transfer, System.String[]
Basketbol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, Tofaş altyapısında yetişen 1993 doğumlu milli basketbolcu Mertcan Özen'i transfer ederek, ilk transferini gerçekleştirdi.

Manisa Büyük Erkekler Basketbol Liginde şampiyon olup, Salihli'yi Bölgesel Ligde temsil etmeye hak kazanan Salihli Belediyespor Basketbol takımı transferlerine başladı. Baş Antrenör Murat Öztürk ve Yardımcı Antrenör Çağatay Köse yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip Tofaş'ın altyapısında yetişen 1993 doğumlu milli basketbolcu Mertcan Özen'i transfer etti. 1.95 boyundaki forvet, Tofaş Genç Takımı ile Türkiye Şampiyonluğu; Genç Milli Takım ile de Avrupa Üçüncülüğü başarılarını elde etti.

26 yaşındaki forvet oyuncusunun ise daha önce Tofaş, Finalspor, Gemlik Gücümspor, Kepez Belediyespor ve İnegöl Belediyespor formalarını giydiği öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:53 Kaynak: İHA

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