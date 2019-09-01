Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'da transfer harekatı başladı
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Salihli Belediyespor'da transfer harekatı başladı

4 saat önce

Transfer çalışmalarına başlayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor 2 futbolcuyu transfer ederek renklerine bağladı.

Salihli Belediyespor'da transfer harekatı başladı, System.String[]

Transfer çalışmalarına başlayan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediye spor 2 futbolcuyu transfer ederek renklerine bağladı.


Yeşil-beyazlı takım, Karşıyaka'dan forvet Bartu Umut ve Antalya Kınıkspor'dan orta saha oyuncusu Vahdet Kılkışlılar ile sözleşme imzaladı. Belediyespor Razlı Tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Zeki Kayda, Teknik Direktör Ferudun Yarkın, Futbol Koordinatörü Halim Okta ve yeni transferler Umut ve Kılkışlılar katıldı.


Herkesin özlediği yeşil-beyaz Salihlispor efsanesini yeniden ayağa kaldırmak için tüm spor camiası, kişi ve kurumlarla bir araya gelerek çalışmalar yaptıklarını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeni sezonda BAL 8. Grupta mücadele edecek olan futbol takımımızın kadrosunu güçlendirmek için Futbol Koordinatörü Halim Okta ve Teknik Direktör Feridun Yarkın çalışmalara başladı ve 2 oyuncu ile sözleşme imzaladık. Transferlerimiz devam edecek, futbol takımımız yeni sezonda güçlü kadrosuyla taraftarlarımız ile buluşacak" dedi. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Salihli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:33 Kaynak: İHA
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