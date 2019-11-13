Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'da Yıldızspor mesaisi
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Salihli Belediyespor'da Yıldızspor mesaisi

7 saat önce

Geçtiğimiz hafta Manisa derbisinde deplasmanda konuk olduğu Yunusemre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Salihli Belediyespor'da Aydın Yıldızpor hazırlıkları devam ediyor.

Salihli Belediyespor'da Yıldızspor mesaisi, System.String[]

Geçtiğimiz hafta Manisa derbisinde deplasmanda konuk olduğu Yunusemre Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Salihli Belediyespor'da Aydın Yıldızpor hazırlıkları devam ediyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde ederek 9 puan toplayan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında kendi sahasında Aydın Yıldızspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Razlı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçı en iyi hazırlanarak sahasında kazanmak istiyor.


Teknik Direktör Ferudun Yarkın, Yunusemre Belediyespor beraberliğini unutup, Aydın Yıldızspor ve diğer maçlara bakmak istediklerini vurgu yaptı. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Yunusemre, Manisa, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
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