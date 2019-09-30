Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'dan deplasmanda galibiyet selfisi
Son Dakika Spor Haber

Salihli Belediyespor'dan deplasmanda galibiyet selfisi

1 saat önce

Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, sezonun ilk deplasman maçında Bolvadin Belediyespor'u 2-1 yendi.

Salihli Belediyespor'dan deplasmanda galibiyet selfisi, System.String[]

Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, sezonun ilk deplasman maçında Bolvadin Belediyespor'u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ekip müsabaka sonrası galibiyet selfisi çekerek galibiyeti taraftarlarına hediye etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında deplasmanda Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'un konuğu oldu. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynanan, Abdüssamet Ulutaş, Kısmet Tosun ve Batuhan Sarıgül hakem üçlüsünün görev yaptığı maçta Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda konuk olduğu rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Mustafa Çay ve Bartu Umut attı. Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 4'e çıkarırken, Bolvadin Belediyespor ise 2. haftada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


Yeşil-beyazlı ekibi Bolvadin deplasmanında 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri yalnız bırakmazken, maç sonrası futbolcular da galibiyetin sevincini çektiği selfi ile ölümsüzleştirdi.


Deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, bundan sonraki maçları da kazanarak üst sıralarda yer almak istediklerini belirtti. Yarkın, deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bolvadin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı taraftarlar çıldırdı: Abdullah Avcı istifa
Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı Manchester United'dan Falcao için 7 milyon euroluk teklif Caner Erkin'e tepki yağdı! Taraftarlar çılgına döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor'dan deplasmanda galibiyet selfisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]