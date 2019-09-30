Salihli Belediyespor'dan deplasmanda galibiyet selfisi

Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, sezonun ilk deplasman maçında Bolvadin Belediyespor'u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlı ekip müsabaka sonrası galibiyet selfisi çekerek galibiyeti taraftarlarına hediye etti.



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında deplasmanda Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'un konuğu oldu. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynanan, Abdüssamet Ulutaş, Kısmet Tosun ve Batuhan Sarıgül hakem üçlüsünün görev yaptığı maçta Yeşil-beyazlı ekip deplasmanda konuk olduğu rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Mustafa Çay ve Bartu Umut attı. Salihli Belediyespor bu galibiyet ile puanını 4'e çıkarırken, Bolvadin Belediyespor ise 2. haftada da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Yeşil-beyazlı ekibi Bolvadin deplasmanında 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri yalnız bırakmazken, maç sonrası futbolcular da galibiyetin sevincini çektiği selfi ile ölümsüzleştirdi.



Deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, bundan sonraki maçları da kazanarak üst sıralarda yer almak istediklerini belirtti. Yarkın, deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti. - MANİSA