Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova

6 saat önce

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, hazırlık maçında İzmirspor'u 4-1 mağlup etti.

Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova, System.String[]

BAL 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, hazırlık maçında İzmirspor'u 4-1 mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ikinci devre arasındaki hazırlık maçında BAL 10. Grup ekiplerinden İzmirspor ile karşılaştı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta Yeşil-beyazlı ekip rakibini 4-1 yendi.


Salihli Belediyespor'un yeni transferleri Veysel Aksu ve Fatih Kaçmaz'ın da forma giydiği maçta golleri Feyyaz (2), Bartu ve Eren atarken, İzmirspor'un tek golünü ise penaltıdan Çağlayan attı. Ayrıca hazırlık maçında İzmirspor, 1 penaltı atışından faydalanamadı.


Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun kaldığını belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "Bu gibi maçlarda bizim için skor önemli değil, bizim için önemli olan ortaya konan futboldur. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Uyum sorununu tam olarak aştığımız zaman çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz" dedi. Pazar günü başlayacak olan ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Sandıklıspor'un konuğu olacaklarını vurgu yapan Yarkın "Rakibimizi yenerek iyi bir başlangıç yapıp, daha sonraki maçlarda da başarılı sonuçlara imza atma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Salihli Belediyespor, İzmirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı
Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim İspanyollar yazdı! Falcao'yu Barcelona'ya önerdiler Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

Son Dakika Haberleri
19:40 Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
19:39 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Kulübüm adına yapılandırma olursa memnun olacağımızı belirtmek... - Son Dakika Spor
19:29 TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı: "Kulüplerin bu borç sarmalından kurtulması için kriterler... - Son Dakika Spor
19:26 TFF'den Merih Demiral'a "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika Spor
19:24 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 yıllık 'Türkiye futbol stratejisi' hazırlanması gerekiyor - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor
18:12 Süper Lig'in en çok kazanan hocası Fatih Terim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Salihli Belediyespor'dan galibiyetli prova - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]