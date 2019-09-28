Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor deplasmanda galibiyet arayacak
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Salihli Belediyespor deplasmanda galibiyet arayacak

1 saat önce

Lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, yarın deplasmanda Bolvadin Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.

Salihli Belediyespor deplasmanda galibiyet arayacak, System.String[]

Lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, yarın deplasmanda Bolvadin Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 2. haftasında deplasmanda Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'un konuğu olacak. Bolvadin Belediye Tesisleri'nde oynanacak olan ve saat 15.00'da başlayacak olan karşılaşmada Abdüssamet Ulutaş, Kısmet Tosun ve Batuhan Sarıgül görev yaparken, Salihli Belediyespor sahadan galibiyetle ayrılıp, 3 puanın sahibi olmak istiyor.


Lige Sandıklıspor beraberliği ile başladıklarını belirten Teknik Direktör Ferudun Yarkın, deplasmanda konuk olacakları Bolvadin Belediyespor'u yenmek istediklerini söyledi.


Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor'un 1 puanı bulunurken, ev sahibi Bolvadin Belediyespor'un grupta puanı bulunmuyor. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Sandıklıspor, Bolvadin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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