Salihli Belediyespor devreye moralli girmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor devreye moralli girmek istiyor - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor devreye moralli girmek istiyor

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör 8. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ilk devrenin son haftasında yarın evinde İzmir ekiplerinden Aliağa Futbol AŞ.'yi konuk edecek.

Salihli Belediyespor devreye moralli girmek istiyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör 8. Grup'ta mücadele eden Salihli Belediyespor, ilk devrenin son haftasında yarın evinde İzmir ekiplerinden Aliağa Futbol AŞ.'yi konuk edecek.


Saat 14.00'da Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Kemal Ögen olurken, yardımcılık görevini ise Vedat Güneş ve Cem Mustafa Akpınar üstlenecek. Lige Sandıklıspor beraberliği ile başlayan ve 12'inci hafta sonunda topladığı 12 puanla 10.sırada yer alan Salihli Belediyespor, taraftar desteği ile sahadan galibiyetle ayrılıp devre arasına moralli girmek istiyor.


Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 12 puanla 10.sırada yer alırken, konuk ekip Aliağa Futbol AŞ. İse 27 puanla 3.sırada yer alıyor.


BAL 8.Grup'ta 13.hafta programı şöyle: Sandıklıspor - Bornova Yeşilovaspor, Gönen Belediyespor - Sökespor, Bergama Belediyespor - Yunusemre Belediyespor, Manisa Sanayispor - Bölmespor, Aydın Yıldızspor - Ayvalıkgücü Belediyespor, Bigadiç Belediyespor - Bolvadin Belediyespor, Salihli Belediyespor - Aliağa Futbol AŞ. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Futbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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