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Salihli Belediyespor evinde kaybetti

6 saat önce

BAL 8. Grupta Salihli Belediyespor 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Aydın Yıldızspor'a 2-1 yenildi.

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BAL 8. Grupta Salihli Belediyespor 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Aydın Yıldızspor'a 2-1 yenildi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve son 5 haftadır galibiyete hasret kalan Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin 9. haftasında Ramiz Turan Stadı'nda Aydın Yıldızspor'u konuk etti. Furkan'ın ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçen Yeşil-beyazlı, bu üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Rıdvan Altıntaş, Osman Öztekin ve Ertuğrul Duran Hakem üçlüsünün yönettiği maçta Aydın Yıldızspor'u galibiyete taşıyan golleri ise Ali attı. Bu galibiyetle Aydın Yıldızspor puanını 20'ye çıkartırken, Salihli Belediyespor ise 9 puanda kaldı.


Karşılaşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca, Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ile taraftarlar izledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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