Son Dakika Haberleri: Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke'de son vermek istiyor
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke'de son vermek istiyor - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke'de son vermek istiyor

6 saat önce

Ligde 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Salihli Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sökespor'u yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Salihli Belediyespor galibiyet hasretine Söke'de son vermek istiyor, System.String[]

Ligde 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Salihli Belediyespor, ligin 10. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sökespor'u yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor ligin 10. haftasında Aydın ekiplerinden Sökespor'un konuğu olacak. Yeşil-beyazlı ekip Söke İlçe Stadı'nda oynanacak olan maçta rakibine yenerek, 6 hafta sonra galibiyetle yeniden tanışmak istiyor. Saat 14.00'da başlayacak olan maçta Berkan Çetin, Ali Karabulut ve Tufan Selvi hakem üçlüsü görev yapacak.


Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 9 puanla 10.sırada yer alırken, Sökespor ise 15 puanla 5.sırada yer alıyor.


Grupta 10.hafta programı ise şöyle: Bölmespor - Sandıklıspor, Sökespor - Salihli Belediyespor, Bolvadin Belediyespor - Bergama Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor - Gönen Belediyespor, Yunusemre Belediyespor Bornova Yeşilovaspor, Aliağa Futbol AŞ. - Manisa Sanayispor, Bigadiç Belediyespor - Aydın Yıldızspor - MANİSA

Salihli Belediyespor, Aydın, Söke, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:49 Kaynak: İHA
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