Salihli Belediyespor Galibiyet İstiyor
37 dakika önce
Geçtiğimiz hafta Ödemiş deplasmanından eli boş dönen Salihli Belediyespor, yarın kendi sahasında konuk edeceği Gülbahçespor'u yenerek, 6. galibiyetini almak istiyor.
Geçtiğimiz hafta Ödemiş
deplasmanından eli boş dönen Salihli Belediyespor
, yarın kendi sahasında konuk edeceği Gülbahçespor'u yenerek, 6. galibiyetini almak istiyor.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. grupta mücadele eden Salihli Belediyespor ligin 17. haftasında yarın Bursa
ekiplerinden Gülbahçespor'u konuk edecek. Saat 14.00'da Ramiz Turan Stadında oynanacak olan karşılaşmayı Emre Can
Tatlıyer, Adil Yalçındağ ve Eren Şahin
yönetecek. Karşılaşma öncesi ev sahibi Salihli Belediyespor 18 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip Gülbahçespor ise 31 puanla 3.sırada yer alıyor.
Tüm taraftarları maça davet eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Zeki Erguvan, kendi sahalarında oynayacakları Gülbahçespor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kayıpsız kapatmak istediklerini ifade etti. Erguvan "Bu maçta çok dikkatli oynayıp, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalacağız. Taraftarımızın da güçlü desteği ile sahadan üç puanla ayrılacağımıza inanıyorum" dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:24 Kaynak: İHA
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