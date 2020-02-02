Salihli Belediyespor, Gönen deplasmanından şen döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor, Gönen deplasmanından şen döndü - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor, Gönen deplasmanından şen döndü

25 dakika önce

BAL 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Gönen Belediyespor'u 2-0 yendi.

Salihli Belediyespor, Gönen deplasmanından şen döndü, System.String[]

BAL 8. Grupta mücadele eden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, deplasmanda konuk olduğu Gönen Belediyespor'u 2-0 yendi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden ve ikinci devreye deplasmanda Sandıklıspor'u yenerek galibiyetle başladıktan sonra geçtiğimiz haftayı Bolvadin Belediyespor beraberliği ile kapatan Salihli Belediyespor ligin 16. haftasında deplasmanda Balıkesir ekiplerinden Gönen Belediyespor'un konuğu oldu. Nail Görenli Stadı'nda oynanan, Burak Akdağ, Hakan Erdaş ve Ali Çakır hakem üçlüsünün yönettiği maçta Yeşil-beyazlı ekip, rakibini 2-0 yenerek, deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Deplasmanda Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri ise Furkan ve Kadir attı.


Yeşil-beyazlı ekibi deplasmanda Taraftarlar Derneği üyeleri yalnız bırakmazken, bu galibiyetle Salihli Belediyespor grupta puanını 22'ye yükseltti.


Ligin ikinci devresinde oynadıkları 2. deplasman maçından da galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Feridun Yarkın, sahasında 1-0 yendikleri Gönen Belediyespor'u bu kez 2-0 yenerek, rövanşı da vermediklerini söyledi. Oynadıkları son 4 maçta 10 puanla topladıklarına vurgu yapan Yarkın, önümüzdeki hafta konuk edecekleri Ayvalıkgücü Belediyespor'u da yenerek, grupta çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
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