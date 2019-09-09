Salihli Belediyespor ilk hazırlık maçını kaybetti

Ligin başlamasına kısa süre kala sezon hazırlıklarına yeni başlayan Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı'nda oynadığı hazırlık maçında Kulaspor'a 2-1 yenildi.



Spor Toto Bölgesel Amatör Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, ilk hazırlık maçını Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Kulaspor ile oynadı.



Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Kulaspor 2-1 kazandı. Maçta Kulaspor'un kazandığı penaltıyı tecrübeli file bekçisi Gökhan Konur kurtardı.



Lig öncesi hazırlık maçlarının önemine değinen Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ferudun Yarkın, "Ligin başlamasına 2 hafta var. Bu süreyi iyi değerlendirip, sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Amacımız sporseverleri zevkli maçlar seyrettirmektir" dedi.



Karşılaşmayı Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kulüp Başkanı Rasim Paşa ile sporseverler izledi. - MANİSA