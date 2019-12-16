Salihli Belediyespor Kulübü'nden, Aliağa Futbol'a kınama - Son Dakika
Son Dakika Spor Salihli Belediyespor Kulübü'nden, Aliağa Futbol'a kınama - Son Dakika Spor

Salihli Belediyespor Kulübü'nden, Aliağa Futbol'a kınama

6 saat önce

Salihli Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 13. hafta karşılaşmasında Aliağa Futbol ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Salihli Belediyespor Kulübü'nden, Aliağa Futbol'a kınama, System.String[]

Salihli Belediye spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup 13. hafta karşılaşmasında Aliağa Futbol ile oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle kınama mesajı yayımladı.


Salihli Ramiz Turan Stadı'nda Salihli Belediyespor ile Aliağa Futbol arasında oynanan ve 9 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma maçın 79. dakikasında tatil edildi. Çıkan olaylarda Salihli Belediyesi basın biriminde görevli Murat Muzaklar başına aldığı darbelerle yaralandı.


Yaşanan olayların ardından Salihli Belediyespor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Salihlimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Belediyespor Kulübümüzün Aliağa FK ile oynadığı maçta çıkan olaylar nedeniyle büyük üzüntü yaşadık. Sahada 75 dakika mücadele eden futbolcularımızın emekleri çalınıp tek amacı sadece toplumu bilgilendirmek ve Belediyesporumuzun maçlarını takip ederek haber yapmak olan Belediye Basın Birimi personeli haksız bir şekilde konuk takım oyuncuları tarafından darp edilerek çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır. Konuk takımın neden olduğu saha olayları nedeniyle hem kulübümüzün hakkıyla kazandığı 3 puan gasp edilmiş hem de yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlarımız maç tatil edilerek cezalandırılmıştır. Kaldı ki, biz şehrimize gelen her takımı örf ve adetlerimiz gereği en iyi şekilde ağırlamaktayız. Ancak, bu sezon Salihli Belediyespor Kulübü olarak çok haksızlığa uğradık ama bu son olay artık sabrımızı taşırdı. Yeşil-beyazlı takımımız 2-0 öne geçiyor ve rakip takımın kalecisi gol atan futbolcumuzu kovalıyor ve görmesi gereken yetkililer olayları başlatan bu görüntüye kayıtsız kalıyorlar. Maç tatil ediliyor ve sahada alın teri dökerek kazandığımız puanlar maalesef masaya taşınıyor. Belediye Basın Biriminde görev yapan çalışana, sahadaki ve yedek kulübesindeki oyuncular hiç çekinmeden saldırıyor yine de taraftarlarımız sağduyulu davranarak telafisi mümkün olmayan olaylara engel oluşmuşlardır. Konuk takım oyuncularının ağır tahriklerine kapılmayan tüm taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Aliağa FK oyuncularının sportmenlikle bağdaşmayan çirkin davranışlarını ve belediye personelimize yaptığı saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtir, yasal yollardan hakkımızı arayacağımızı tüm spor kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
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